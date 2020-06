Aliansa za Bežigrad

Za območje Plečnikovega stadiona predlagam:



Konča naj se dolgoletni boj za zazidavo zemljišča opuščenega Bežigrajskega stadiona.



Pustimo zemljišče našim zanamcem, da se tudi oni z njim pozabavajo.



Aliansa belih in črnih naj sklene »bežigrajski mir« v korist začasni nezazidljivosti.



Sanirajo naj se vse spomeniško zaščitene zgradbe.



Površine stadiona naj se zatravi, organizira naj se čredo ovac, ki bodo nadomestile košnjo trave.



Tako bomo dobili spomenik »skansem« v veselje nam in zanamcem.



Sem arhitektka-konservatorka, stara 90 let, Plečnikova učenka, v pokoju slikarka.