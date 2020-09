Aplikacija

Zakaj naložiti aplikacijo za sledenje možnosti okužbe s koronavirusom?



Nasprotniki uporabe aplikacije nas prepričujejo, da je to poseg v zasebnost. Če ne uporabljajo prenosnega telefona (teh med nami danes skoraj ni), se z njimi deloma strinjam.



Vsi, ki jih imamo, pa že zdaj omogočamo »velikim bratom« vpogled v našo vsakdanjost: kje se premikamo, kakšno pot in kje smo jo napravili peš, s kolesom ali avtom, kakšne nakupovalne navade imamo (glede na te nam pošiljajo usmerjene ponudbe blaga in storitev), s kom in kdaj se pogovarjamo po telefonu, tudi doma v stanovanju, strokovnjaki lahko vdrejo celo v vrhunsko varovane podatkovne baze, na primer bank.



Če bomo uporabljali aplikacijo, ne bomo niti za milimeter bolj odškrnili vrat naše zasebnosti, bomo pa olajšali obvladovanje koronavirusa, zmanjšali število obolelih in morda celo preprečili kako nepotrebno smrt.