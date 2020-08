Bi zaupali svoj denar našim politikom? (2)

Da, dobro je vprašal mag. Zeni v svojem pismu bralca glede državotvornosti in strokovnosti naše politike: Je naša politika dorasla izzivom? (Delo, 12. avgusta, stran 7)Žal ugotavljam, da od leta 1990 dalje naša država ni zgradila niti enega podjetja, čeprav je v zadnjih letih dobila od EU kar precejšnja sredstva.Čemu lahko to pripišemo? Očitno v državni upravi ni strokovnega kadra, ki bi bil sposoben kreativnega gospodarjenja, največ, kar si upajo, je gradnja avtocest, dvakrat preplačanih, katerim se priključijo še občinski apetiti. S tem se potem kitijo strankarski veljaki. Bog ne daj, da bi jim zaupali še privarčevana sredstva državljanov, vse bi šlo v izgubo.Pa poglejmo, kaj vse je ustvarila socialistična oblast: Krko, Lek, metalurška podjetja, velika gradbena podjetja, Luko Koper, energetska podjetja, UKC, Cankarjev dom itd. Pa še kradlo se ni tako kot zdaj.Edina rešitev je zaupanje v dobro gospodarjenje naših uspešnih podjetij, ki jih ni malo. Njim bi morali pomagati z denarnimi vložki, da razširijo in posodobijo proizvodnjo, pa tudi raznim znanstvenim inštitutom, ki se ukvarjajo z razvojnimi nalogami itd.