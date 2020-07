Boj za medije, za totalno oblast

Sovražnik številka ena naj bi bil koronavirus in spopad z njim. Tako pravi vlada in tudi res je tako. Vendar se nam vzporedno s tem pojavlja sovražnik številka dve, to je boj za medije in s tem priprava na prevzem totalne oblasti.



Kaže, da se Janši in njegovi SDS hudo mudi. Neučakano je odprl drugo fronto, popolno podreditev ključnih medijev v državi. Predlagani noveli zakona ministra za kulturo Simonitija o javni RTV Slovenija in Slovenski tiskovni agenciji (STA) pomenita prav to. V kolikor Janši in njegovi SDS to uspe, je pot v »drugo republiko« odprta. Preoblikovanje Slovenije v čas pred letom 1941 je že dolgo napovedana želja JJ – ali, drugače povedano, orbanizacija Slovenije.



Da je temu cilju vse podrejeno, kažejo všečki, ki jih sprejema vlada. Na veliko se delijo volilni bombončki, in to ne glede na zadolženost države do grla in čez. Vse za dolgo in nemoteno vladavino stranke SDS.



Pri tem projektu Janša ni sam. Zvesto mu pomagata stranki Počivalškova SMC in Pivčeve Desus, vsaj deklarirani kot stranki leve sredine. Jima gre mogoče samo za trenutne parcialne koristi? Ali mogoče samo za politično preživetje do naslednjih volitev? Kakor koli že, v tem trenutku je usoda Slovenije predvsem v njunih rokah. Se dovolj zavedata odgovornosti pred zgodovino? Janšizem ni zgolj banalna floskula, je že religiozno gibanje, ki se s pomočjo zvestih vernikov počasi, vendar nezadržno seli v vse pore življenja in dela v državi.

N

aš narod je v vsej svoji bogati zgodovini vedno znal izbrati pravo pot. Bomo sedaj prvič pokleknili pred zlom, ki hoče Evropo ponovno približati v čas tridesetih let prejšnjega stoletja? Slovenija, zbudi se