Brutalen poseg v Plečnikovo dediščino ni obet za razvoj

V Društvu za interpretacijo dediščine Slovenije Zlata kanglica z zaskrbljenostjo spremljamo razprave o Plečnikovem stadionu in opozarjamo na manipulativno trditev, da lahko tako brutalen poseg v urbano dediščinsko tkivo pomeni edinstveno priložnost za razvoj in da lahko neznaten, ohranjen delček spomenika državnega pomena nadomesti nenadomestljivo kulturno izgubo slovenskemu narodu.



Kot strokovnjaki za interpretacijo dediščine, ki vse svoje moči usmerjamo v vključevanje slovenske dediščine v turizem in gospodarski razvoj, opozarjamo, da je v skladu s številnimi mednarodnimi listinami in evropskimi priporočili prav kulturna dediščina temeljna nosilka trajnostnega razvoja. Govoriti o razvojnih možnostih, pomeni vse sile usmeriti v ohranjanje kulturne dediščine kot kvalitete življenja v izvirnem prostoru. Posebej Ljubljana bi si morala prizadevati za ohranitev kulturne dediščine, na prvem mestu Plečnikove zapuščine, ki mestu in vsej Sloveniji prinaša velik del turističnega prihodka in kulturnega ugleda v svetu.



Zato pozivamo MOL in slovensko vlado, da prepreči usodne posege, ki v civilizacijskem smislu prinašajo uničenje edinstvene evropske kulturne dediščine 20. stoletja, slovenskemu narodu v resnici jemljejo možnost trajnostnega razvoja in ga uvrščajo med barbarske skupnosti.