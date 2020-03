Čestitka in vprašanje za Desus

Spoštovana gospa Aleksandra Pivec, ob vstopu v novo vladno koalicijo vam kot državljan Republike Slovenije iskreno čestitam za pogumno odločitev članstva in vas osebno. Ali ste se odločili pravilno, bodo pokazale naslednje parlamentarne volitve.



Pa vendar vas in vodstva Desusa ne razumem.



Že v vladi mag. Bratuškove je bil zdravstveni minister gospod Tomaž Gantar, ki je 25. novembra 2013 s tega položaja odstopil z izjavo oziroma priznanjem, citiram, »da je korupcija v resnici velik problem zdravstva (in celotne države)«.



Če torej povzamem njegovo izjavo in odstop, lahko samo sklepam, da se je, namesto da bi ustrezno ukrepal, raje umaknil. Pa vendar je zdaj po vaši presoji ponovno najbolj primeren kandidat za ministra za zdravje. Zakaj je taisti gospod Gantar še tako zagret za opravljanje te funkcije, če se je v letu 2013 tako nečastno umaknil, in predvsem komu bo služilo njegovo ministrovanje, v kolikor bo seveda potrjen v pristojnem odboru in v DZ.



Na koncu mi dovolite opravičilo, ker vam pišem prek medijev, saj na spletni strani vaše stranke vašega osebnega elektronskega naslova ni najti.



Če mi boste pripravljeni odgovoriti, pa se Vam že v naprej zahvaljujem.