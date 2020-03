Covid-19 in Slovenci po svetu

Mediji ste v času pandemije odpovedali na celi črti v skrbi za Slovence po svetu.



Nisem zasledil nobene novice, v kakšnem položaju so slovenske manjšine v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Slovenci drugod, predvsem v Argentini, ZDA in Avstraliji, kjer so močne slovenske skupnosti. Ne izpostavljam ostalih, predvsem evropskih držav.



Nikjer nisem zasledil, da bi v sedanji zagatni situaciji slovenska država ponudila pomoč slovenskim manjšinam v sosednjih državah. Niti v Zagrebu, po potresu. Za politiko niso zanimivi, ker niso volivci, ki bi vplivali na rezultate volitev. Minister za Slovence po svetu, prebudite se! Ni vse samo v denarju in višjih plačah.



Mediji, mar res ne veste, da je ostala v glavah skoraj nedotaknjena meja med Slovenijo in njenimi manjšinami v sosednjih državah. Spomnite se odnosa sedanje vladajoče stranke do Korošice Angelike Mlinar. Tudi birokracija ji je postavljala ovire.

Odnos do Orbána in Salvinija je dosti bolj spoštljiv kot do naših »zamejcev«. To je današnja Slovenija.