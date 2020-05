Dajmo prednost železnici

V članku z naslovom Prednost bi Velenju in Koroški prinesla železnica, ne cesta (Delo, 18. maja, stran 3) novinar Borut Tavčar in sogovorniki odlično razlagajo dejstva, zakaj se 3. razvojne osi na predvideni način in po zdaj potrjeni trasi F2-2 ne sme graditi.Predvidena sprememba okoljske zakonodaje, kot to predlaga minister Vizjak, bo še poslabšala stanje ohranjanja narave in naravnih virov, ki nam omogočajo zdravo življenje ter prihode turistov, ki to znajo ceniti.Zanimivo, da celo tuje avtomobilistične revije pljuvajo sebi v skledo, ko tudi same objavljajo članke, kot je ta, ki ga navajam. Številne študije dizelske motorje omenjajo kot tihe ubijalce. Ogljikov dioksid, ki se ga je industrija v zadnjih dveh desetletjih trudila zmanjšati, močno vpliva na segrevanje ozračja in podnebne spremembe. V avtomobilskih izpustih je štirikrat več dušikovega dioksida in 22-krat več drobnih delcev, ki prodrejo v pljuča, možgane in srce, s čimer povzročajo obolenja dihal, srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja.V Sloveniji želimo razvijati turizem in imeti čisto okolje, tega se močno zavedajo civilne iniciative Spodnjesavinjske doline, skozi katero trumoma hitijo turisti v zgornjesavinjska letovišča, naveličani svojih smrdečih mest. Velenjski premogovnik je zelo lepo saniral površine, da bi bile primerne za turistično rabo, zdaj pa namerava država prek njih graditi celo viadukt, ki bo ta turizem seveda onemogočil, razen morda kot zanimivost v rudniški prostor tonečega kolosa. Tamkajšnji prebivalci lahko zaradi nove AC glede na strupene izpuste pričakujejo le povečanje bolezenskih stanj.Dobro bi bilo, da se v deželi najde nekdo, ki se mu ni že čisto zmešalo, in napravi red. S svojo rudarsko-gradbeno firmo RGD-T sem prek del v ZRN in Švici videl, kako tujci varujejo svojo zemljo in gradijo predvsem železniško omrežje, česar pri nas očitno ne znamo. Zato bi bilo ustrezno razmisliti, da se od Velenja do Slovenj Gradca gradi dvopasovnica ter vzporedno nova železnica, od Velenja do Arje vasi pa se sedanja cesta posodobi. Ne bi bilo za odmet razmišljati tudi glede možnosti gradnje nove dvopasovnice iz Velenja mimo Mozirja pod Dobrovljami do AC-1 ter odmakniti AC od mesta Velenje. S tem bi tudi Zgornjesavinjska dolina dobila ustrezno turistično zanimivo cesto.Korošci, ki »hočjo avtocesto«, si cesto vsekakor zaslužijo, morajo pa vedeti, da bodo z AC dobili tudi plinsko »bogastvo« ter levo in desno od nje kontaminirane površine. Kot rudar gradbenik, ki sem videl kar precej onesnaženih rudarskih območij ter cestno zmešnjavo v nemškem rudarskem Porurju, si tega onesnaženja v naši deželi prav gotovo ne želim. Pri tem nisem sam.