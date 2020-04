Depeša Svetu Evrope

O depeši, ki jo je menda poslal Urad vlade RS za komuniciranje Svetu Evrope, v kateri trdi, da večina naših medijev izvira iz nekdanjega komunističnega režima, vladniki uradno ne vedo ničesar.



So pač preveč angažirani s tem, kdo bo izdeloval in kdo kupoval zaščitno opremo proti koronavirusu, ter s tem, koliko bo kdo pri tem zaslužil, zato se s takšnimi »malenkostmi« nimajo časa ukvarjati.



Vsekakor je pa zares skrajni čas, da nekdo tiste medije, ki »širijo laž« o nekaterih politikih, spravi v red. Če vlada tega ne utegne storiti, pa naj pooblasti nekoga drugega, saj imamo vendarle v državi tudi medije, ki so izključno »v službi resnice«.



Rešitev problema je lahko tudi zelo enostavna, še bolj kot priprava pasulja, mar ne?