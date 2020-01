Deveta nebesa (za avtorja knjige)

Založnik in urednik se je »zmotil«, obljubil je eno in poskušal uresničiti drugo. Za plačan prispevek za tisk je obljubil 30 izvodov za moje lastne potrebe, na prvem predračunu pa je pisalo 20. Šele po pisnem urgiranju je popravil število.



Plačala sem predračun in založnik se je spet »zmotil«, je rekel, da denar ni prispel na njegov tekoči račun. Šele po skeniranem in poslanem dokazilu se je opravičil po 14 dneh zavlačevanja. Knjige naj bi dobila že do božiča, a jih bom menda šele v tem tednu, konec januarja, in še to po pisnem urgiranju.



Je že res, da je morda knjigo lažje napisati, kot jo pripeljati do izdaje. Od poslanega prvotnega besedila do končne podobe knjige so minili štirje meseci, pa še to naj bi bilo zelo hitro, saj sem napake odpravljala tako rekoč čez noč, ker nisem potrebovala posebnega lektorja ali korektorja, to sem bila vse jaz sama v eni osebi.



Koliko časa pa bo trajalo, preden se knjiga znajde v knjižnicah? To se zna zavleči v pomlad. Od jeseni do pomladi je kar dolga doba za čakajočega pisca. Pa si misli, samo da bo. In tedaj se bo znašel v devetih nebesih!