Državljani nočemo plačevati dražje elektrike

Nekateri državljani elektriko že sedaj težko plačujejo. Tudi potrebe po njej so vedno večje.



Če je ne bomo sami proizvajali, jo bomo morali dosti dražje kupovati v tujini. Za marsikoga bi to bil prevelik strošek. Upam, da se ne bomo vrnili v čase, ko se je perilo pralo v rekah. Zato naj nekaterim civilnim iniciativam malce porežejo peruti. Nagajali so že vladi nekdanjega predsednika vlade gospoda Šarca, ki je hotela zgraditi hidroelektrarne (HE) na Savi in Muri, pa jih je tožba na sodišču zadržala. Civilna iniciativa, ki je tožbo vložila, pa nima niti petdeset članov.



Razumemo državljane, ki se združujejo in vladajočim pošiljajo zahteve, ko jim neka tovarna ali obrt zastruplja zrak, zemljo ali vodo, v katero se izlivajo fekalije. Nimajo pa pravice preprečiti gradnje projektov, ki so nujni za vse državljane. Sem spada tudi gradnja HE, saj bo gospodarstvo potrebovalo vedno več elektrike. Vsega, kar zahtevajo naše kar številne civilne iniciative, pa nobena vlada, ne leva ali desna, ne more uresničiti.



Z izgradnjo HE bomo imeli dovolj elektrike in nam je ne bo treba kupovati. Našim strokovnjakom, ki bi gradili obe HE, povsem zaupam. Verjamem, da se bodo potrudili čim manj škodovati okolju in ribam v obeh rekah. Sosedje Avstrijci imajo trideset HE in jih še nameravajo graditi.



HE Spielfeld je zgrajena v bližini meje (Šentilj), mi pa je na naši strani nekaj kilometrov stran ne bi smeli graditi?