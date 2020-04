Lepo prosim gospoda Šarca in njegove somišljenike, naj v teh težkih časih ne lomijo kopij nad slovenskim narodom.



Počakajte kašen mesec, da se izvijemo vsaj malo iz koronakrize. Zdaj je pomembnih veliko drugih stvari. Morebitna, tudi upravičena menjava ministra Počivalška nam ta trenutek kaj malo pomaga; gre pa za izgubo veliko energije in časa.



Vsi dokazi ostanejo, pozneje boste še vedno lahko dokazovali in razpravljali.