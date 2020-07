Izjava DKS o vzrokih za odstop ministra Hojsa

V Društvu kriminalistov Slovenije (DKS) že dlje časa z ogorčenjem in zaskrbljenostjo spremljamo izjave in napade določenih politikov na policijo, predvsem na kriminalistično policijo in na določene kriminaliste.



Napadi, žalitve in obdolžitve so dobili še posebno dimenzijo v izjavah ministra za notranje zadeve g. Aleša Hojsa pri navajanju razlogov za njegov odstop. Kot profesionalce nas ne zanima politično dogajanje in politikantstvo in ne dopuščamo, da smo poligon za politična preigravanja ter po njihovem mnenju primerna tarča za napade, diskreditacije in žalitve – kakšen je njihov cilj, pa vedo sami.



Kriminalisti se nikoli nismo ukvarjali z vprašanjem, kdo bo notranji minister in iz katere politične opcije prihaja. Edina želja nam je, da lahko zakonito in brez političnih intrig preiskujemo kazniva dejanja ne glede na status osumljencev. V Društvu kriminalistov Slovenije smo tako pred kratkim prvi ponudili strokovni dialog z novim generalnim direktorjem policije, ki je po definiciji politično nastavljena oseba, ne glede na njegove strokovne kompetence.



Pri tem ne iščemo nikakršnih privilegijev, temveč strokovni mir in podporo vodstva policije in MNZ. Poleg tega tudi pričakujemo, da bomo za ažurnost ter uspešnost in strokovnost pohvaljeni in s tem še dodatno motivirani, ne pa da smo deležni diskreditacij. Ali smo po mnenju politike uspešni zgolj takrat, ko preganjamo »njihove politične nasprotnike« – odgovor se ponuja kot na dlani. Nam je vseeno, pred zakonom smo vsi enaki, zavedamo se svojega poklica in poslanstva in ga bomo z vso odgovornostjo izvajali še naprej.



Zdaj pa nas je minister v odstopu gospod Hojs ozmerjal z nizkotnimi, popolnoma nedokazanimi konstrukti: da smo »udbovsko-partijski kadri (po 30 letih samostojne države, ko je policija kadrovsko popolnoma prenovljena), da so zadnje preiskave (minister Počivalšek?) politično motivirane, da kriminalistična policija ne sledi pričakovanju državljanov pri preganjanju organiziranega kriminala; da ščitimo posameznike (katere?), po drugi strani pa v spregi z izbranimi mediji zastrašujemo, ovajamo in drugače preganjamo posameznike, ki nam politično niso po godu. Skratka, smo nekakšno pokvarjeno podganje gnezdo starih udbašev in politikantov.



Vse te obtožbe so najbrž plod ministrove nenadzorovane jeze zaradi izvajanja hišnih preiskav, povezanih s preiskovanjem finančnih tokov pri nakupih zaščitne opreme. Ampak, skupaj z državnimi tožilci že desetletja sledimo pravni in operativni logiki, da kadar slišimo peketanje kopit, običajno pomislimo na konje, in ne na zebre. Zato smo tudi v teh primerih pomislili na sume kaznivih dejanj, in ne zgolj na karitativno dejavnost vpletenih v nabavo zaščitne opreme.



Najvišji cilj v našem poslu se vedno glasi, da je treba najti krivca. Na poti do cilja uporabljamo različna zakonska in operativna orodja, med katere spada tudi hišna preiskava, ki jo odredi preiskovalni sodnik na predlog državnega tožilca, in ne minister, ki tarna, da policije s svojimi pomanjkljivimi (?) pooblastili ne more obvladovati. Za božjo voljo, pa saj je to eden od postulatov pravne države, da policija na podlagi utemeljenih sumov in sodnih odredb opravlja svoje delo. V tem zadnjem primeru se zavedamo, da imamo opraviti z okoljem, ki ga je težko preiskovati. Zgodaj zjutraj se je začelo naporno delo na terenu. Solidna, staromodna preiskovalna dejavnost, ob kateri si obrabiš pete in moraš potrkati na številna vrata in preiskati mnogo hiš in pisarn. Bodisi glasno in jasno, bodisi popolnoma diskretno – glede na položaj in klientelo.



Priznamo, vseh zadev ne rešimo uspešno in nimamo čarobnih paličic. Za dosego svojih zakonitih ciljev ne zlorabljamo pooblastil in ne delujemo politično. Winston Churchill je dejal, da je uspeh prehajanje od neuspeha do neuspeha, ne da bi pošlo navdušenje. Preiskava nikoli ni stopicanje na mestu. Vsaka sled v preiskavi, ki ne pripelje bliže k cilju, pripelje bliže k cilju. In zgolj to počnemo – ob zakoniti podpori pravosodja sledimo zakonitim ciljem.



V Društvu kriminalistov Slovenije od ministra pričakujemo opravičilo za izrečene žaljivke in obdolžitve vsem policistom in kriminalistom, ki vestno, predano, strokovno in zakonito opravljamo svoje delo in si takšnih diskreditacij ne zaslužimo, predvsem ne od tistih, od katerih bi morali imeti v prvi vrsti pomoč in podporo.