Izkopal sem granitno kocko in jo stehtal

Priprave na vojno granitnih kock (Delo, 6. marca, stran 7) je naslov eseja Mojce Pišek, ki je zanimiv poleg drugega tudi po tem, da nikjer v besedilu ne omenja niti ene granitne kocke, zato sem zvečer vzel zidarsko kladivo, z njim z roba pločnika izkopal granitno kocko in jo stehtal hkrati s teniško žogico.Ugotovitve: kocka tehta 2,5 kilograma, žogica je štiridesetkrat lažja in je človeku prijazno kosmata, medtem ko je kocka smrtno nevarna: granitni robovi so kot noži in zelo je težka. Poskušal sem jo zalučati, pa bi si skoraj izpahnil ramo. Kljub temu so prebivalci naše države verjetno skupaj s prišleki novembra in decembra 2012 priredili kar 34 vstaj. Poškodovani so bili na petih vstajah, in to več policistov kot vstajnikov – verjetno od kock povzročen, grozljiv je TV-posnetek policista, ki ga je kocka prikovala na invalidski voziček.Daleč največja je bila tretja mariborska vstaja 2. decembra 2012 pod geslom Nesimo ga vun! Udeležba: 20.000 protestnikov, 119 aretiranih, kar 25 policistov, pol manj poškodovanih protestnikov! Pustimo suhoparne številke in se posvetimo vsebinskemu ozadju. Aretiranih vstajnikov 119: Kakšna je njihova usoda?! Kakšne so odločitve sodnikov? Kolikšna je količina zapornih, denarnih kazni? Kako so celoletno družbeno vrenje v letu 2012 obdelale družboslovne znanosti na obeh univerzah, od sociologije pa tja do prava?! Ali pa so po stari slovenski šegi vse skupaj pometli pod preprogo, po balkansko, rekoč: Pojeo vuk magarca, pa šta! Volk je snedel osla, pa kaj!Tragikomične so bile intervencije mariborskih mamic v pravosodju, da bi rešile pred obsodbami svoje razvajence, ki verjetno sploh niso bili sposobni razumeti, tudi po zaslugi mamic, s kakšnim ognjem se igrajo.V belem svetu sem si ogledal primere delovanja policije v protestih, na primer: v avstralskem Brisbanu poteka od 15. do 16. novembra 2014 svetovni vrh politikov G20. Policistov je ogromno; pomagajo celo Novozelandci. Vse poteka strogo po pravilih in brez panike. Srečam skupino demonstrantov v lisicah. Njihov prekršek: upirali so se snetju krink in zato gredo v zapor. Druga skupina s snetimi krinkami jo je odnesla z denarnimi kaznimi 200 evrov na krinko. Od vodje eskorte želim izvedeti, zakaj. Odgovori: ker je prepovedano, ker demonstracija ni zabava in morajo biti demonstranti transparentni, zlasti za policijo!Ga. Pišek opozarja, da se je treba pripraviti na vojno granitnih kock. Ali res? Res! Do protestnikov je celo prenežna, ker bo vojna vključevala poleg kock tudi molotovke, s katerimi se kocke ne morejo primerjati niti po človeških niti po materialnih žrtvah. Prebivamo na z vseh strani lahko dostopni točki zlasti za »kravalturiste«. Z lahkoto nas dosežejo, ravno tako se brez težav umaknejo. Nočna mora za vojsko in policijo, ki z molotovkami nima izkušenj, zato je njihov lahki plen.Za rimske legije, relativno najboljšo armado doslej, je veljalo: Si vis pacem, para bellum! Če želiš mir, se pripravljaj na vojno! Ki je že tu, na krilih vampirjev, ki sevajo sovražna ubijalska gesla.