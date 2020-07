Janšizem, ne Janša

Na petkovih demonstracijah so nekateri nosili napise »smrt janšizmu«. Takšen napis je tudi na klopci v parku Tivoli.



Pri tem mi ne gre v glavo, zakaj nekateri mediji in tudi predsednik vlade razumejo to kot grožnjo z smrtjo Janezu Janši.



Sama to razumem popolnoma drugače, kajti janšizem zame ni oseba, ni g. Janša, pač pa njegov način obnašanja in vladanja. Torej demonstranti želijo »smrt« načinu njegovega vladanja, in ne Janši.



A kaj pomagajo demonstracije, ko pa veliko demonstrantov v času volitev ostane doma, Janševi privrženci pa gredo zvesto na volitve in tako smo spet na istem.