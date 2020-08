Javno vprašanje ministru za kulturo

Spoštovani gospod minister za kulturo dr. Vasko Simoniti!



Postavljam vam javno vprašanje, čeprav se ne nadejam, da bom nanj prejel odgovor, saj je že dolgo vaš modus operandi, da na postavljena vprašanje (raje) ne odgovarjate oziroma prepuščate ta nemalokdaj neprijetna opravila svoji zvesti državni sekretarki gospe dr. Ignaciji Fridl Jarc.



Tretjega avgusta se je v Salzburgu zgodil zelo pomemben dogodek za slovensko literaturo in kulturo. Drago Jančar je prejel avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost.



Še eno od mnogih priznanj, s katerimi se uvršča literatura Draga Jančarja v sam vrh evropske (in tudi svetovne) sodobne literature. Lahko samo upamo, da bo tudi Slovenija znala za to ustrezno »lobirati«, da bo Drago Jančar tudi prvi slovenski pisatelj, ki bo prejel Nobelovo nagrado. Na podelitvi so bili prisotni predsednik Republike Avstrije Van der Bellen, avstrijska ministrica za kulturo, Nobelov nagrajenec Peter Handke, slovenska veleposlanica v Republiki Avstriji, v imenu slovenskega ministrstva za kulturo pa se je slovesnosti udeležila državna sekretarka dr. Fridl Jarčeva.



Moje vprašanje se glasi, kakšne neodložljive obveznosti so vam preprečile, da bi se udeležili te slovesnosti in s tem jasno in glasno povedali, da vam je mar za slovensko literaturo in kulturo; ne le iz protokolarnih razlogov, ampak iz trdnega prepričanja, da je takšno priznanje pisatelju Dragu Jančarju tudi priznanje vsej slovenski kulturi, ki ji (trenutno) načeljujete vi.



Mislim, da je vaša (neupravičena?) odsotnost samo znak ignorance in arogance, ki jo dan za dnem izkazujete do vseh bolj ali manj upravičenih vprašanj in zahtev delavcev v slovenski kulturi.