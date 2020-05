Kaj je kultura?

Je to samo kulturni program, kjer so glasba, gledališče, ples, film, šport, slikarstvo ... Skratka, lakirana zabava z užitki – ali je kultura še nekaj več, nekaj pomembnejšega?



Je kultura tudi požrešnost, pohlep in egoizem? Škodoželjnost in nevoščljivost? Mnogi to dvoje nekulturno namerno pomešajo. Kaj ni prava kultura zmernost, sočutje, pravičnost, pomoč, dobronamernost? Tako je deklarirano v vseh časih človekovega kulturnega razvoja kot nekaj najbolj žlahtnega, nekaj najbolj človeškega, kar človeka deklarativno povzdiguje v ponos stvarstva in ob bok božanstva! Za to kulturo ves čas gledamo v nebo, a se od nje vedno hitreje oddaljujemo! Na vrednote smo pozabili, na naravne danosti tudi.



Kaj se je zgodilo z našo evolucijo, da se danes valjamo v nekulturnem »svinjaku«? Zakaj ne živimo dostojanstveno in spoštljivo do sočloveka? Do narave? Do naravnih vrednot? Zavedamo se, da delamo povsem nepopravljive napake, pa vendar drvimo v prepad. Naš planet je prenaseljen za tak način življenja.



Zrak in voda bosta kmalu povsem strupena. Kopno, zrak in oceani že bjuvajo strupe in smeti, neurja opozarjajo, taleči ledeniki in širne puščave svarijo, zmanjkuje pitne vode – mi pa podžigamo svojo nenasitno požrešnost za več nafte in premoga iz preteklosti, več orožja in sovraštva, več potrošnje in odpadkov, kajti glavni cilj je dobiček. Božanski dobiček, neskončni dobiček. Dobiček za vsako ceno. Dobiček, tudi če smo siti, in dobiček, tudi če smo lačni. Našo norost do dobička že napadajo bolezenske epidemije, toda naša sla po dobičku še vedno plamti, dokler ne bo uničila nas in naše norosti.



Kaj pravi naša uradna kultura? Nekaj evrov za kulturno folkloro, vse ostalo za dobiček. Za dobiček posameznika, kajti kultura in denar danes ne gresta skupaj, skupaj gresta dobiček in nekultura. Kam to pelje? Vse kaže, da v pogubo. Vsi dobički bi se morali vlagati v kulturno vzgojo, katera bi človeka vzgojila v človeka, ki bi znal naravo upravljati spoštljivo in trajno po naravnih zakonih. Ti zakoni so v lasti vseh bitij na zemlji, zato je treba upoštevati njihovo enakopravnost do življenja na zemlji.



Kaj pravite, smo pametni in kulturni? Ob virusu si vzemimo čas za premislek, koliko smo vredni.