Kaj pa četrti totalitarizem?

Evropski parlament je leta 2009 razglasil 23. avgust za dan totalitarizmov in avtoritarnih režimov ter jih tudi navedel: komunizem, nacizem in fašizem.



Zavestno je pozabil na četrti totalitarizem, ki je porazil vse navedene – imperializem zahodnoevropskih držav od 16. stoletja do današnjih dni. In zakaj razlika? Navedeni trije totalitarizmi so pobijali Evropejce, torej večvredno raso. Zahodnoevropski imperializem pa je pobijal manjvredno raso, črnce, Indijance, Azijce ... Če bi belgijski kralj Leopold II. pobil deset milijonov Belgijcev, bi bil zločinec kot Hitler in Stalin, ker pa je pobil 10 milijonov črncev, ima v Bruslju spomenike.



V evropskem spominjanju na dan totalitarizmov je sporočilo evropskega rasizma in nekrščanskih vrednot. Samo žrtve Evropejcev nekaj štejejo, mrtvi in zasužnjeni Neevropejci s strani zahodnoevropskih imperialističnih držav v zadnjih štirih stoletjih niso omembe vredni. Da, tudi to je sedanja nedemokratična in avtoritarna Evropa, ki ji vlada četrti totalitarizem – imperializem. Večina evropskih poslancev je ponovno pokazala pogum za brcanje mrtvega konja. Slovenci smo lahko ponosni, da te evropske resolucije do danes nismo potrdili v državnem zboru.



Tudi izbira datuma je napačna, moral bi biti 30. september. To je dan, ko sta leta 1938 Anglija in Francija v Münchnu podpisali Hitlerju dokument, da lahko izbriše demokratično vzorno državo Češkoslovaško, članico Društva narodov. To je bil signal Hitlerju, da si lahko vzame vse, kar si želi na vzhodu Evrope, še posebej komunistično SZ. Prebrisani Hitler pa je razmišljal kot volk iz znane pravljice: najprej bom požrl staro babico in potem še Rdečo kapico.



Hitler je bil človeški Stvor zahodnoevropskega imperializma za uničenje boljševizma in judovstva, hudo ceno tega načrta pa smo plačali prav Slovani in Judje, manjvredna rasa Evropejcev.