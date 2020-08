Kaj pa slovenske prikolice na Hrvaškem?

No, pa se je spet začelo oziroma se nadaljuje. Notranji minister ponovno obljublja »pomilostitev« karantene zgolj za lastnike nepremičnin in plovil, ki jih imajo slovenski državljani na Hrvaškem, povsem pa pozablja na lastnike počitniških prikolic v hrvaških kampih.



Verjetno so mu prav tu »izginili« tisti pričakovani povratniki, ki bi hiteli ubežati karanteni, pa so jih v minulih dnevih zaman pričakovali na naših mejah. Mnogi med njimi so tako imenovani pavšalisti, ki so svoje počitnikovanje plačali za vso sezono, zdaj pa naj bi se odrekli poldrugemu mesecu že plačanega bivanja v hrvaških avtokampih ... In potem bodo imeli milostno na voljo 48 ur, da vse pomijejo, pometejo, posušijo in spravijo v prikolico do naslednje sezone. Očitno od odgovornih nihče nikoli ni kampiral ali pa je vse skupaj samo zmetal na kup in se potem naslednjo pomlad čudil, zakaj je moral vso plesnivo in umazano ne ravno poceni opremo enostavno vreči na odpad ...



Ker smo bili tudi mi še prejšnji teden v »lipoj njihovoj«, smo presenečeni ugotovili, da so predvsem Avstrijce, ki so zbežali domov, v skoraj enakem številu nadomestili Čehi in Slovaki, celo Poljaki, za katere pa nikoli ne izvemo, kako je pri njih s korono. Sem sodijo še Madžari, pa Romuni in Bolgari, tudi Belorusi so očitno pozabili na covid-19 in mislijo zgolj na to, kako bi se znebili na virus neobčutljivega »zmagovalca« nedavnih volitev. (Morda pa se je virus ustrašil njegove osebne oborožitve?)



In še beseda o testiranju. Se spomnite, kako navdušene so bile po testih izbrane predstavnice sedme sile? Češ da nič ne boli, da je prav prijetno. No, morda je bil zanje pripravljen prav poseben postopek. Zadnje dni na televiziji gledamo testirance, ki se kar zvijajo, verjetno od bolečin, ko jim za to delo usposobljeni vrtajo po nosu z neverjetno dolgo vatirano paličico, ki očitno seže globoko v sinuse, vse tja do ... Mi je pa že bolj všeč avstrijsko grgranje. Le kdaj bo tudi pri nas testiranje brezplačno za vse, ki bi hoteli s tem zaščititi tudi svoje najbližje, ko bi se vrnili s »tveganega« dopusta?