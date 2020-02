Slišim: »Upokojenci hočemo biti v vladi s komer koli.«



To geslo ne more biti v interesu upokojencev!



Za preživetje upokojencev sta osnovnega pomena sociala in zdravstvo. Zasebno zdravstvo ni naklonjeno revnim upokojencem, zato naj se Desus pridruži tisti vladni skupini, ki ji je resnično mar za upokojence.



Strankarski liderji ne glejte samo za sebe, saj vas volimo zato, da skrbite za preživetje najbolj ranljive populacije. To so reveži.