Nevzgojeni ljudje ne znajo ničesar rešiti v obče dobro. Kdo so nevzgojeni ljudje? Sveto pismo pravi: »Nič takega ne stori drugemu, česar nočeš, da tebi storijo.« To je temeljni postulat za zdravo sožitje in sobivanje. To so moralna pravila, ki so nastajala z razvojem človeka. Kdor jih ne upošteva, je nevzgojen človek. Tudi nekulturen in neciviliziran.



V zasebnem življenju nevzgojen človek ne bo rekel odkrite prijazne besede. Ne bo ponudil pomoči. Ne bo ti dal dobrega nasveta. Nič takega ne bo storil, tudi če ga ne bi nič stalo. Nasprotno, nevzgojen človek bo najprej pomislil, kako bi te izkoristil, kako ti škodoval in kako ti pokazal svojo primitivnost in laž. Zakaj tako? Dve vrsti užitka sta – pozitivni užitek in negativni užitek. Če kaj dobrega storiš, je to obče dobro, zato tudi pozitivni učinek in užitek. Svet postane lepši in prijaznejši. Plemenitejši. Srečnejši. Kako malo je treba storiti za pozitivni užitek, a njegove posledice so skoraj neskončne.



Politiki so samo ljudje. Kakršni odnosi so med ljudmi, takšni odnosi so med državami. Če države vodijo nevzgojeni ljudje, bodo odnosi med državami slabi. Kakšen nauk se iz tega ponuja? Da so najboljše naložbe v vzgojo. Te se najbolje obrestujejo in imajo najlepšo prihodnost. Obetajo najlepše življenje. Denar ni sreča, sreča so dobro vzgojeni ljudje!



Poglejmo nekoliko po svetu. Zakaj vojna žarišča po vsem svetu? Zakaj slovensko-hrvaški spor zaradi meje? Zakaj nesrečno svetovno begunstvo? Zakaj uničevanje življenjskega okolja? Za vse je samo eden in edini odgovor: Zaradi premalo vzgojenih ljudi. Rešitev? Več vlaganj v moralno vzgojo in manj v požrešnost! Iščimo čast in ponos – in svet bo lepši za vse!