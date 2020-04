Knjižnice bi nam bile v oporo

Telefoniralo mi je veliko bralcev, zakaj po zgledu lekarn, pošt in trgovin niso odprte knjižnice. In to prav ob dnevih, ko imamo precej več časa za branje kot sicer. Razumljivo je, da so odpovedane vse druge obknjižnične dejavnosti, a sposojanje in vračanje knjig bi v resnici lahko potekalo brez težav.



Ob odlično knjižničnem sistemu cobiss si lahko vsak bralec knjigo izbere že vnaprej, doma, ali pa – s pomočjo lahkih rokavic – na knjižnih policah. Vračanje knjig pa je tako in tako že v mnogih knjižnicah urejeno s pomočjo knjigomatov.



Nasploh bi lahko ob primerni zaščiti knjižničark in knjižničarjev ter seveda tudi bralk in bralcev z maskami izposoja knjig potekala brez kakršne koli nevarnosti okužb. Vsekakor manjše kot v trgovinah in drugod.



Ker so knjižnice pri nas urejene zgledno, imamo pa jih tako rekoč v vsaki občini, bi lahko ob posameznem vstopanju – podobno kot na pošti – potekala tovrstna dejavnost povsem nemoteno.



Že res, da so mnogi bralci v tem času »odkrili« elektronsko knjigo, a lahko bi prav tako zadovoljili vse tiste bralce, ki jim knjige iz papirja še vedno dišijo kot vedno svež kruh.



Tako bi lahko brez kakšnih koli dodatnih skrbi ali pretresov ljudje poleg materialne hrane dobili tudi duhovno-duševno, ki jo v teh časih potrebujejo enako nujno kot hrano za preživetje.