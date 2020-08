Kritika in vprašanja za MOL in LPP

V četrtek, 6. avgusta, sem se odpravila v center Ljubljane in šla na postajališče Glince čakat avtobus številka 6 ali 6B.



Že od daleč sem videla številko 6B odbrzeti po Tržaški, ob prihodu na postajo pa videla, da so na sredinski črti postavljeni količki (nikjer nobenih strojev ali delavcev). Medtem je mimo odpeljal tudi avtobus št. 6.



Na postaji sta že stali ženici (obe okrog 80 let, tudi jaz jih imam čez 70) – ena bi morala na terapijo v UKC, druga na neki pregled za Bežigrad. Kmalu se nam je pridružila še ena »jezna duša«, ki je prišla od postaje Stan in dom in povedala, da se avtobusi tudi tam ne ustavljajo.



Na nobenem postajališču ni bilo nobenega obvestila – le na displeju so »letele« črke, da bo do nedelje zaprta Slovenska cesta od Šubičeve ulice do Gosposvetske ceste in da imajo avtobusi obvoz. Ker smo izvedele, da je postaja že več dni zaprta, smo se odpravile do postaje Vič in končno prišle na avtobus. Med vožnjo smo lahko videle, da je zaprto tudi postajališče Tobačna, in če ne bi dva moška skočila skoraj pred avtobus, da je le ustavil in so čakajoči vstopili, bi se tudi tam peljal mimo. Zvečer je soseda pogledala spletno stran LPP, kjer so 5. avgusta napisali, da bodo zaradi del zaprte štiri zaporedne postaje na Tržaški, delujoči pa sta postaji Vič in Aškerčeva!



Kako je to mogoče!? Ali kdo od načrtovalcev sploh pomisli, kaj dela!



Zdaj, v času šolskih počitnic, smo najpogostejši potniki upokojenci – mnogi tudi brez računalnikov in pametnih telefonov, imamo pa marsikakšno nujno pot! Razumemo in podpiramo razne prenove in obnove, vendar je treba dela načrtovati z glavo in ob glavnih prometnicah med tednom izključevati po največ eno postajo, na drugih pa omogočiti ustavljanje avtobusov. Spodobilo bi se tudi, da na postajališčih že pred zaporo na vidno mesto nalepite obvestila, kdaj in do kdaj bo kakšno zaprto!



Pa še eno vprašanje za LPP. Kako je mogoče, da kljub vse bolj sposobnim računalnikom ne morete najti »junaka«, ki bi bil sposoben sestaviti vozni red tako, da avtobusa 6 in 6B, ki imata skupno traso od Dolgega mosta do Razstavišča, večkrat dnevno ne bi vozila skoraj sočasno – po voznem redu z eno ali dvema minutama zamika?