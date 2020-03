Krizni časi in Slovenija

Slovenija je majhna država, zato v tako kriznih časih, kot je sedanji »koronavirus«, ki stresa ves planet v njegovih temeljih, potrebuje resnično politično veličino. Gre za obstanek življenja!



Doslej je človek iskal in ustvarjal sovražnike, zdaj se lahko pomeri z resničnim sovražnikom, ker ga ima pred seboj. Koliko človeške populacije ta nevidni sovražnik lahko uniči? Majhne narode prav gotovo mimogrede, zato upiramo naš pogled v našo strokovno in politično veličino. Jo imamo? Potrebujemo pravo in resnično veličino. Njen pošteni obraz. Veličina uspeva tako, da s svojo rastjo narod potegne navzgor, neveličina narod tlači navzdol. Je razlika, kajne?



Pustimo preteklost, zdaj iščemo veličino, ki bo rešila našo sedanjost in prihodnost. Ponovno smo v Noetovi barki, in če naš Noe ne bo rešil naše male barke, tudi sebe ne bo.