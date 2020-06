Iz prispevka Dodatno zapiranje vrat nelojalni konkurenci (Delo, 29. maja, stran 4) izvemo, da je namen zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij »pospešiti gradnjo pomembnih projektov in tako prispevati h gospodarski rasti. V predlogu zakona ni omejitev glede sodelovanja nevladnikov, dodatno pa se zapirajo vrata tujim gradbincem.« Našteti so predvideni pomembni projekti, med katerimi pa ni omenjena vodooskrba Istre. Problem se vleče že več kot 30 let, ni pa popolnoma nobenih rezultatov.Postavlja se vprašanje ministrstvu za okolje in prostor, Vladi Republike Slovenije, Direkciji za vode Republike Slovenije, županom občin Ankaran, Koper, Izola in Piran ter Rižanskemu vodovodu. Vsi skupaj so odgovorni za rešitev problema.Prisotni so številni strokovnjaki z zvenečimi akademskimi naslovi in dobrimi plačami. Rezultat njihovega dela pa je popolna ničla. V vseh teh desetletjih se niso mogli niti zediniti, kateri vodni vir bi sploh prišel v poštev, kar kaže na popolno nesposobnost vseh akterjev. Zapravljena je bila tudi velika vsota davkoplačevalskega denarja. Niti izlitje kerozina lansko leto ni zadeve premaknilo nikamor naprej.Mlati se prazna slama, več kot 80.000 prebivalcev pa nima nobenega zagotovila, da bodo v prihodnje še imeli zanesljiv vir pitne vode, nadejajo se lahko le redukcij in podražitev. Zvoniti bi morali vsi alarmni zvonci. Glede na vremenske razmere, ki vladajo letos na tem območju, je pričakovati omejitev porabe tudi letos. Smo prebivalci tega območja res drugorazredni državljani? Koliko let ali desetletij bomo še čakali, da se problem reši?Pravica do zdrave pitne vode je zapisana tudi v Ustavo Republike Slovenije. Na žalost je to le mrtva črka na papirju.Lep pozdrav od uporabnika uvožene (hrvaške) vode. Je zelo dobra za pitje, za ostale potrebe pa uporabljam deževnico.