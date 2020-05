Maske s Tajvana za Slovenijo

V Delu je bila pred kratim objavljena novica o podarjenih maskah, ki so jih poslali s Tajvana.



V članku je zapisano, da je to lepa gesta države, ki je svet v bistvu ne priznava. Prepričan sem, da je ta gesta resnično prijateljska in pomoč poslana v Slovenijo s posebnim namenom. Na Tajvanu je namreč dolga leta deloval slovenski zdravnik dr. Janez Janež. Ostal jim je v neizbrisnem spominu. Ko so odkrivali spominsko ploščo v Dolskem pri Ljubljani, je prišla tja tudi delegacija iz te države.



Skratka, res gesta iz ljubezni in v zahvalo za delo dr. Janeža – dobrota se tako ali drugače vedno vrača. In ne pozna časa.