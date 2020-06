»Menim, da ljudje ne vedo, kaj v resnici RTV-prispevek sploh pokrije« (2)

Direktorica javne agencije Slovenski filmski center (SFC) gospa Nataša Bučar je 28. maja v rubriki Prejeli smo na strani 7 v popravku k članku z zgornjim naslovom pojasnila, da RTV SLO ne financira velikega dela slovenske filmske produkcije neposredno filmskemu centru.



Kot določa 17. člen ZSFCJA, je RTV SLO dolžna nameniti sredstva slovenskim filmskim neodvisnim producentom v višini najmanj dveh odstotkov zbranega prispevka za programe in storitve Radiotelevizije Slovenija, ki jih na razpisu izbere in predvaja v svojih TV-programih. To predstavlja okoli 1,7 milijona evrov na leto za spodbudo kinematografskemu predvajanju slovenskih AV del.



Direktorico TV SLO gospo Natalijo Gorščak in direktorico SFC gospo Natašo Bučar prosimo za pojasnilo, koliko teh del in katera so bila do zdaj narejena in predvajana na TV SLO in koliko sredstev je TV SLO temu namenila od uveljavitve zakonske obveznosti iz 17. čl. ZSFCJA.



Prosimo tudi, da nam gospa Natalija Gorščak pojasni še razloge, zakaj so razpisi za tekoče leto objavljeni dosledno konec leta, zadnje dni v decembru, in ne že na začetku leta v januarju.



(GIZ SNAVP: Gospodarsko interesno združenje slovenskih neodvisnih avdiovizualnih producentov)