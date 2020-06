Možje s priimkom Krek

Priimek Krek je v slovenski polpretekli zgodovini zelo znan in ugleden priimek. Naj jih nekaj naštejem: Janez Evangelist Krek (1865–1917) je bil slovenski politik, sociolog, pisatelj, teolog, publicist in časnikar. Drugi je bil Gregor Gojmir Krek (1875–1942), ki je bil slovenski pravnik, sodnik, skladatelj, akademik, pedagog in urednik glasbene revije Novi akordi. Tretji pomemben mož s tem priimkom je bil Uroš Krek (1922–2008), akademik, eden najvidnejših slovenskih skladateljev ter vodja Glasbenonarodopisnega inštituta.



Četrti, dr. Milan Krek, je od 30. aprila 2020 znan kot direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje pri Janševi vladi. Njegov curiculum ni kaj obsežen. V Delu 2. junija berem o tem, da direktor Milan Krek kot človek s funkcijo svetovalca in v imenu svojega (strokovnega) inštituta izdaja uredbe osnovnim šolam o ravnanju ravnateljev z učenci in o prevozih, ki naj bi bili po njegovem v pristojnosti občin. Temu Srbi pravijo: »Brigo moja, pređi na drugoga!« Če prevedemo: skrbi preložiš na tuja ramena.



Pri tem se sprašujem, ali je NIJZ izvršni ali strokovni svetovalni organ? On se obnaša, kot da je (mimo vlade?) izvršni organ. Tudi govorec Jelko Kacin v svojih davorijah ne opredeljuje funkcije te inštitucije.