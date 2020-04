Ko opazujemo, kako se bo glede novega koronavirusa obneslo, da so na Danskem otroci spet v šoli, upam, da se naša vlada zaveda, kaj vse so na Danskem ob tem še storili.



Iz zanesljivega in dragocenega vira sem izvedela, da so podvojili število učiteljev, ker je v razredu lahko največ deset učencev in so zato razrede razdelili.



Večina pouka poteka zunaj učilnic, v naravi in v velikih prostorih, ki so najeti prav za ta namen.



Ali razmišljate na podoben način?