Na koga meri poziv »smrt janšizmu«?

Takšno parolo je bilo moč videti na petkovih protestih, zato je predsednik vlade Janez Janša glavnemu tožilcu Dragu Šketi poslal ogorčeno pismo, v katerem ga opozarja, da bo on odgovoren za morebitne žrtve, kajti tožilstvo na te grožnje ne reagira.



Čeprav sem pravniški laik, menim, da je predsednik vlade brcnil v meglo, kajti pojma janšizem ni mogoče zaslediti v nobeni resni publikaciji, na katero bi se lahko sklicevalo tožilstvo, tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika ga ne pozna.



Od kod torej Janezu Janši prepričanje, da se termin janšizem nanaša ravno nanj? Denimo, njegov vsaj doslej mnogo slavnejši soimenjak Anton Janša je bil oče slovenskega čebelarstva in bi se po njem lahko čebelarjenje mirne duše poimenovalo janšizem. Kaj pa če je nekega kolesarskega protestnika kakšna čebela pičila v napeto zadnjico, a je bil dovolj »razgledan«, da je vedel, da je bil nekoč neki Janša »šef čebel«?



Pričakujem, da bo gospod Janez Janša državljanom obrazložil, kaj si on predstavlja pod pojmom janšizem. Verjetno to ni neka nova ideologija, saj se vendarle tudi fašizem ni poimenoval po Benitu Mussoliniju , čeprav je bil on v času med obema svetovnima vojnama vodja tega mračnjaškega gibanja.