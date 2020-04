Zdaj, ko nenadoma vlečemo črte pod včeraj in razmišljamo, kako bo jutri, mi misli kar naprej uhajajo k famozni skovanki nacionalni interes. Spomnim se, kako smo pred leti tekmovali, kdo bo bolje definiral nacionalni interes. Največkrat je bil le-ta enačen s tako imenovano državno srebrnino, kar je v bistvu pomenilo lastništvo države nad tem ali onim podjetjem, banko, hotelom … Nasmehnem se, ko pomislim, kako malo se nam je sanjalo o tem, kaj je za našo državo pomembno. Zdaj, upam, vemo.



Našega nacionalnega interesa enostavno ne moremo zožiti na nekaj materialnega, čeprav seveda pomena materialnega ne zanikam. Država mora biti gospodarsko uspešna, to je podlaga vsemu. Je pa pričujoča kriza nedvomno pokazala, kako je v ključnem interesu vsake države, da ima kakovostno zdravstvo. Urejeno zdravstvo je nacionalni interes države številka ena. Zdravniki, medicinske sestre, vsi, ki se ukvarjajo z zdravstvom, te dni na najbolj prepričljiv način demonstrirajo, kaj je resnično bogastvo neke države. Resnično bogastvo so ljudje z znanjem in voljo, da stopijo v areno, ko je najbolj potrebno, in je ne zapustijo niti takrat, ko vsem, tudi njim, preti velika nevarnost.



Nacionalni interes je seveda tudi, da imamo kakovostne učitelje, gospodarstvenike, znanstvenike, umetnike … Skratka, da imamo čim več ljudi z nadpovprečnimi specifičnimi znanji in energijami, ki so pripravljeni svoja znanja in energije usmeriti v dobrobit in napredek celotne družbe. Seveda je v nacionalnem interesu še marsikaj, med drugim tudi to, da smo učinkoviti – bolj kot doslej! – v upravljanju države ter aktivnem vključevanju države in državljanov v mednarodne asociacije in integracije. Ali smo tu tudi že izbrskali naše najboljše kadre in ideje? Ne vem!



In končno, v nacionalnem interesu je tudi, da imamo kakovostne medije. Ko bomo za požrtvovanje v obdobju krize s hvaležnostjo in, upam, tudi drugače nagradili zdravnike, medicinsko osebje in vse, ki si zaradi svoje požrtvovalnosti in hvaležnosti priznanje zaslužijo, ne pozabimo tudi na medije, ki nam kljub finančni stiski, v kateri so, nepretrgano nudijo kvalitetne informacije, komentarje in druge vsebine, ki nas opozarjajo na odgovornost in hkrati nagovarjajo k drugačnemu razmišljanju in ravnanju.



Ker je v nacionalnem interesu, da imamo kvalitetno javno televizijo in enako kvalitetne javne radijske postaje, predlagam, da s ciljem ohranitve kvalitetne javne televizije in radia vlada čim prej predlaga državnemu zboru povečanje mesečnega prispevka za tisti želeni 1 evro.



V nacionalnem interesu je tudi, da ohranimo kakovostne (resne, objektivne) tiskane medije, med katerimi na prvem mestu vidim prav Delo. Tu apeliram predvsem na državljane, da začutijo svojo odgovornost za kvaliteten tiskani medij, zanj odrinejo evro ali dva na dan in s tem na zelo enostaven, a konkreten način pomagajo ohranjati in negovati nekaj, kar je nesporno v interesu nas vseh.