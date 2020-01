Nadaljevanka Jezero, kaj se dogaja?

Golobovo kriminalko Jezero sem prebral že kmalu po izidu, zato gledam tudi nadaljevanko. Foto Jure Eržen

Golobovo kriminalko Jezero sem prebral že kmalu po izidu, zato gledam tudi nadaljevanko. Problem je v tem, da ne slišim niti desetine tega, kar pove oziroma zmomlja protagonist Sebastijan Cavazza.Moj sluh, vsaj doslej, niti ni bil tako slab. Enako so mi potožili tudi vsi, s katerimi sem se o tem pogovarjal. Tudi nekateri drugi igralci v tej nadaljevanki govorijo zelo nerazločno, pri drugih se pa vsaka beseda razločno sliši. V čem je problem? Slabo ozvočenje, površnost, tonski mojster, slaba predpriprava igralcev, finance …?Kako to, da je g. Sebastijan Cavazza v oddaji Studio city govoril tako razločno, da sem slišal vsako besedo, v nadaljevanki pa ne? Moti me tudi njegova igra. Vem, da je inšpektor Birsa dobil zelo zahtevno nalogo, ne verjamem pa, da se mora v celotni nadaljevanki »držati« tako, kot da nosi na svojih plečih vsa bremena tega sveta.Ne vem, kdo bi mi lahko dal pojasnila na moja vprašanja: RTV Slovenije, režiser ali tonski mojster te nadaljevanke? Če se bo RTS odločila za ponovitev nadaljevanke, prosim za podnapise, saj to najbrž ni prevelik strošek.