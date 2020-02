FOTO:Volilno telo je večinsko levosredinsko

Obupanci iz tako imenovane »protijanševske« koalicije se zbirajo okrog SDS in ponujajo sodelovanje Janezu Janši. Foto Jure Eržen

Sporočilo, v katerem je zapisal, da je koalicija mrtvo truplo, je vsekakor pomenljivo, ker je predvidel, da se bodo ob truplu takoj začeli zbirati mrhovinarji. Foto Igor Zaplatil

Že nekaj volitev je pokazalo, da je naše volilno telo večinsko levosredinsko. Na zadnjih volitvah pa se je pokazalo, da le-to še posebej nasprotuje Janši in njegovi SDS, saj so kar zajetno večino dobile levosredinske stranke in Levica. Volivci (razen večno zvestih podpornikov SDS) na srečo niso v celoti pozabili škodljivih posledic, ki jih je povzročila Janševa vlada s svojim pretiranim zadolževanjem, škodljivim kadrovanjem, predvsem pa z neprestanim vzbujanjem sovraštva med ljudmi na podlagi tragičnega medvojnega in povojnega dogajanja.Ob pomisli na obvezen pozitiven moralni lik vsakokratnega predsednika vlade tudi ni mogoče odmisliti vseh sodnih procesov zoper morebitnega omenjenega kandidata, in to ne glede na to, kako so se končali. Čudi me, da Janša kot pameten človek, za kakršnega se ima (tudi jaz mislim, da je takšen), še do danes ni sprevidel, da njegova stalna pogosta žaljiva sporočila na spletu na temo Murgel, sodišč, novinarjev in še koga že dolgo niso več produktivna. Naseda mu samo še njegova neskončno zvesta volilna baza.Sporočilo, ki ga je napisal pred časom in v katerem je zapisal, da je koalicija mrtvo truplo, je vsekakor pomenljivo, saj je lepo predvidel, da se bodo ob truplu takoj začeli zbirati mrhovinarji. Kako je možno drugače razumeti dogajanje zadnjih dni, ko se obupanci iz tako imenovane »protijanševske« koalicije (SMC, SAB, Desus, NSi) zbirajo okrog SDS in mu ponujajo sodelovanje, kljub temu da so jim volivci dali svoj glas tudi iz razloga, ker so tovrstno sodelovanje vseskozi zavračali.Mar ni to poizkus volilne prevare? Na to bodo zagotovo odgovorili volivci na predčasnih ali pa na rednih volitvah. Naj bo komu všeč ali pa ne, za takšno stanje je v glavnem kriva Levica, s katero se v veliki meri sicer strinjam, vendar pogojevati svojo podporo koaliciji izključno samo za ukrepe, ki so stoodstotno po njihovih merilih, je nerealno, nedemokratično in nesprejemljivo za kakršno koli koalicijo, saj bi nas to vrnilo v enostrankarski sistem. Čas bi bil, da bi Levica počasi to sprevidela, saj bi nam to prineslo velik premik v pozitivno smer.Glede imenovanja novega mandatarja bo seveda imel prvo besedo predsednik Pahor, kar me skrbi, saj pri kadrovanju pogosto ni imel srečne roke. Poleg tega pa sem mnenja, da se obrat iz levosredinske koalicije, za kakršno so se odločili volivci na zadnjih volitvah, v desnosredinsko koalicijo lahko zgodi samo z dovoljenjem volivcev na predčasnih volitvah. Bojim se, da bomo v nasprotnem deležni hitrih sprememb v smeri privatizacije zdravstva, financiranja zasebnih šol, morda celo popuščanja pri implementaciji arbitražne razsodbe in še česa.