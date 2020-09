Gre za gradnjo 2TDK. Predlagam, da ta projekt imenujemo pravilno. Ne gradimo drugega tira, ampak progo. Tir je le eden od elementov proge. Tudi pri gradnji avtoceste ne pravimo, da gradimo vozni, prehitevalni in odstavni pas. Železniške proge glede na kapaciteto delimo na eno-, dvo- ali večtirne. Da je proga dvo- ali večtirna, morajo teči tiri vzporedno po isti trasi.



Spremljajoč vesti o pripravah na gradnjo pa me motijo nasprotujoče si izjave. Pred kakim mesecem sem bral, da bo nova proga dvotirna, pred štirinajstimi dnevi pa, da bo enotirna, kot v opravičilo pa, da se bo v daljni prihodnosti – če bo potrebno – dalo dograditi še drugi tir, ker da bodo servisni predori in premostitveni objekti zgrajeni v ustreznih dimenzijah.



Dejstvo je, da se proge gradijo za obdobja dvesto in več let. Zakaj družba 2TDK ne zgradi obeh tirov sočasno? Denarja je dovolj! Če bo ostalo pri vašem zadnjem sklepu, bomo imeli novo enotirno progo do leta 2026. Glede na prakso zadnjih 20 do 30 let, ko smo vse pomembne gradbene projekte dokončali krepko čez postavljene roke, mi je ljubša letnica 2030.



Ko bo gradnja končana, bomo imeli med Divačo in Koprom dve enotirni progi, a stara bo tako izrabljena, da jo bo treba takoj popolnoma prenoviti. V tem času pa bo promet potekal v obe smeri po novi enotirni progi. Da promet po enotirni progi hitro in ekonomično poteka, mora imeti taka proga vsakih nekaj kilometrov izogibališča. Stara proga jih ima pet: Kozina, Rodik, Črnotiče, Hrastovlje in Rižana. Koliko jih bo imela nova? Če bi bila dvotirna, izogibališča ne bi bila potrebna.



Neki angleški ekonomist je zapisal: Čas je merilo za delo, kot je denar merilo za blago, in delo je tem dražje, čim manj hitimo! Po slovensko: čas je zlato! Ob novi dvotirni progi bi nam ostala trasa stare proge, ki bi bila lahko spremenjena v kolesarsko pot od Kopra do vrha Slavnika!