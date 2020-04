(Ne)ustavnost omejitev starejših

Vendar se je zganila pravniška srenja, ki je začela ugotavljati trde in razumsko nesprejemljive posege v človekovo svobodo in dostojanstvo. Odkar velja nerazumni odlok o omejitvi gibanja samo znotraj občin, vsi analizirajo pravne podlage za to.



Ko sem slišala, da bo zadeva prepuščena ustavnemu sodišči, sem zastrigla s starimi feminističnimi ušesi: Zakaj so se razburili pravniki, zakaj ni med njimi nobene pravnice. In sem grdo feministično ugotovila: Slovenceljnem je edina dika in ponos jekleni konjiček, ki mu hkrati simbolizira osebno svobodo. Slovenkam so avtomobili zgolj prevozno sredstvo, ki je predvsem koristno, če imajo nedorasle otroke. Zato so pravniki poskočili ob vladni interpretaciji 39. člena ZNB, saj je republiko spremenila v dvesto in toliko občin.



Pričakovala pa sem, da bodo pravniki (pravnice pa še bolj) poskočili tudi pri vladni uredbi, zlasti zaradi zadnjih dveh stavkov, pa niso: »V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8. do 10. ure ter zadnjo uro obratovalnega časa opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.«



Namreč: V Sloveniji ni razglašeno ne vojno ne izredno stanje. Vlada se obnaša, kot da je pristojna za to samo ona. V 16. členu Ustave RS izrecno piše, da »sprejeti ukrepi ne povzročajo neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, spolu, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali katerikoli drugi osebni okoliščini.« Vlada krši človekove pravice državljanom, starejšim nad 65 let in jim določa, kdaj bodo vstopali v trgovine. Vlada kreira ukazovanje državljanom po svojem okusu, ne pa v skladu stroke, saj je strokoven domet le priporočilo, ne pa ukaz.



Zato zahtevam od vlade, naj javno pove imena, ki so narekovala strokovno kršenje Ustave Republike Slovenije, da se bo ta farsa okoli »strokovnih raznolikosti končala«. Od Ustavnega sodišča pa pričakujem, da bo prepoved v uredbi spremenila v priporočilo za ranljive skupine in ukinila apartheid za starejše od 65 let, saj sivolase gospe vleče iz trgovin tudi policija!