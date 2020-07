Nenaročeno pismo SDS

Petnajstega julija sem prejel na svoj naslov pismo SDS s podpisom Janez Janše, v katerem mi pošiljatelj med drugim napiše: »V zadnjih dveh letih smo se že trikrat posvetovali z Vami« (…) in »poslali ste nam preko 50.000 odgovorov«.



Poudarjam, da se z mano ni še nikoli posvetovala niti SDS niti podpisnik pisma pa tudi nobenega odgovora nisem nikomur pošiljal.



To pomeni, da je temeljna trditev v prispelem pismu neresnična.



Ta trditev pa pomeni, da mi pisec pisma lažnivo pripisuje neko mojo aktivnost, katere ni bilo, s tem pa škoduje moji časti in dobremu imenu, saj sem v svoji okolici poznan po tem, da s političnimi strankami ne komuniciram na način, kot mi ga pripisuje to pismo.