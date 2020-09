Neolikani nastop ministra Hojsa na TV

Z veseljem spremljamo oddajo Tarča na nacionalni TV. Spremljam tudi druge medije in opazil sem, da v razpravi na portalu Siol.net večina spletnih komentatorjev hvali ministra za notranje zadeve Hojsa, kako je v četrtkovi oddaji Tarča »povozil« voditeljico Eriko Žnidaršič in hkrati vso levico, čemur se glede na politično orientiranost portala niti najmanj ne čudim.



Sam imam drugačno mnenje.



Taka blamaža, kot si jo je tokrat privoščil sedanji notranji minister v odstopu, bi bila možna samo še v učbeniku, ki bi kot eksemplaričen primer prikazal, kako se ne sme nekulturno, nesramno, nespoštljivo in skrajno arogantno obnašati in celo javno komunicirati, kot nam je tokrat to v živo prezentiral minister Hojs v tej verjetno najbolj spremljani in gledani oddaji na naši televiziji.



Eden izmed vodilnih predstavnikov vladajoče stranke je s svojim neprestanim vpadanjem v besedo, povzdignjenim glasom in neprestanim prekinjanjem drugih udeležencev oddaje, še posebno voditeljice, na vsak način hotel prikazati samo eno, to je svojo resnico. Tako rekoč nikomur od ostalih sploh ni pustil do besede.



Večine gledalcev – razen morda najbolj zvestih privržencev skrajno desnega pola – takšen nastop ni mogel prepričati, če so kolikor toliko kritični.



Voditeljici vsa čast za pokončno držo, mirno kri ter poskus vzornega vodenja ob takem huliganskem nastopanju povabljenega gosta! Sam sem bil šokiran!