Nova vlada, nove neumnosti

Bebci kradejo sami sebi – ne bodimo bebci, piše 13. junija na naslovnici Dela novinar Novica MIhajlović. O pomoči podjetjem, o zlorabi pomoči. Glavni naslov na prvi strani pa: Uradno na čakanju, v resnici pa delajo.



Organ, ki ne dela pro bono, ampak vleče solidne plače, je ministrstvo za delo. Urejajo delovnopravna vprašanja. Seveda ne poznajo orodij, ki rešujejo probleme pri delu, ker pač nihče od njih nikoli ni delal v gospodarstvu. Nekdanja ministrica Kopač Mrakova, ki so jo tja dali Socialni demokrati, je po prejšnji krizi samozaposlenim, ki niso imeli poravnanih socialnih prispevkov, določila, kot da so si izplačali minimalca – njih 29.500.



Tisti, ki so živeli v družinah s šoloobveznimi otroki, so zaradi tega, ker so imele družine hipotetično dve plači, pogosto pa eno ali nobene, izgubile beneficirano šolsko prehrano. Med drugim. Za to moraš biti doktor s področja sociale in Socialni demokrat. Ne kakšen drug. In mora strokovno odločitev tega »doktorja« pohoditi – ustavno sodišče.



Sedanjega ministra za delo je postavila stranka NSi, ki ima krščanski »pedigre«. In zato dobijo pomoč samo tista podjetja, ki imajo poravnane vse obveznosti do Fursa. Mnogo malih in mikro podjetij, enoosebnih družb, ki imajo manjše finančne rezerve ob prekinitvah denarnega toka, tega ni moglo storiti niti teoretično, zato do pomoči niso upravičeni. Še več. Banke samo za zadržanje vračila glavnice zahtevajo poleg poplačila Fursa še poplačilo banki. Stoodstotno. Zelo socialno. Zelo krščansko.



Pravne osebe imajo dva predstavnika, GZS in OZS. Upam, da berejo Delo, da bodo izvedeli za še en problem, ki ga očitno ne poznajo.



Virus izginja. Človeška neumnost žal ostaja. In je zelo potentna. Pravzaprav prepotentna.