To javno pismo naslavljamo na ministra za zdravje in predsednika vlade: Nujno morate ukrepati v domovih za starejše! Vsak dan poslušamo in beremo v medijih, da so domovi starejših najbolj nevarno središče okužb s koronavirusom. Nujna je takojšnja akcija! Takoj morate ukrepati za rešitev starejših in zaposlenih v domovih.



Kako reševati domove starejših, smo vam napisali v dveh javnih pismih 18. in 30. marca 2020. Odgovorov ni bilo. Pred približno desetimi dnevi ste začeli na novinarskih konferencah govoriti, da v domovih starejših potekajo pospešene aktivnosti ekip zdravnikov, medicinskih sester … Število bolnikov s covido-19 med starejšimi in zaposlenimi v domovih pa še vedno raste. Veliko škode so naredila priporočila razširjenega strokovnega kolegija za družinsko medicino, a zdaj ni časa za razpravo o njih.



Zahtevamo odgovore na naslednja vprašanja:

1. Koliko medicinskih sester, zdravnikov, bolničarjev, fizioterapevtov, delovnih terapevtov, kliničnih dietetikov, dietnih kuharjev in drugih je priskočilo na pomoč posameznim domovom in so stalni del ekip v domovih? Če nimate vseh podatkov, jih zahtevamo vsaj za najbolj »kritične« domove v Metliki, Šmarju, Ljutomeru, Horjulu in na Bokalcih, kjer je največ bolnih.



2. Imajo vsi domovi ustrezno zaščitno opremo? Za dva dni ali teden dni?



3. Koliko testiranj ste opravili v domovih, kjer je že covid-19, in koliko v domovih, kjer ga uradno še ni?



4. Koliko strokovnih nadzorov s svetovanjem ste napotili v domove, kjer je največ okuženih s covidom-19?



5. Koliko starejših iz domov starejših, ki so zboleli za boleznijo covid-19, so prepeljali v bolnišnice?



6. Koliko se jih zdravi na intenzivnih oddelkih?



7. Koliko jih je umrlo v bolnišnicah in koliko v domovih starejših?



Ko bomo imeli te odgovore, vam bomo ponovili naše zahteve iz obeh javnih pisem: Domovi morajo takoj dobiti pomoč v vseh profilih kadrov, vsakršno zavračanje pomoči domov mora biti sankcionirano. Nujno potrebujejo ustrezno zaščitno opremo. Domovi ne morejo biti bolnišnice za starejše z boleznijo covid-19. Vsak starejši v domu mora biti deležen vseh osnovnih življenjskih aktivnosti, kot so: osebna higiena, redno preoblačenje, pomoč pri gibanju, zagotavljanje ustrezne lege, pomoč pri izločanju in odvajanju, pogovor in obveščenost o razmerah. Domovi morajo zagotoviti več socialnih stikov vsem starejšim. Sorodnikom morajo zagotoviti hitre in točne informacije o starejših v domovih – tudi s pomočjo prostovoljcev.



Zahtevamo tudi ukrepanje, da bodo s pomočjo dodatnih novih kadrov v kuhinjah domov starejših med prazniki in tudi kasneje dobili boljšo hrano. Vsi starejši v domovih pa poleg treh obrokov tudi malice ter dodatno vitamina C in D.