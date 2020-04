O levi in desni roka-vici

Slovenija je v pričakovanju rahljanja ukrepov, sprejetih za zajezitev širjenja novega koranovirusa.



Najprej bo na vrsti odlok za odpravo obveznega nošenja rokavic ob obisku trgovine.



Veselje ob tej napovedi pa je vendarle nekoliko okrnjeno, saj se vsiljuje vprašanje, ali morda ta ukrep le ni nekoliko preuranjen in preveč vseobsežen.



V soglasju z uveljavljenim načelom postopnosti bi najprej pričakovali odlok o odpravi nošenja ene (leve?) in nato (morda) še druge rokavice. Predlagano zaporedje ni naključno, opira pa se na znani frazem »z levo roko v desni žep«.



No, kakorkoli že, omenjena odprava nošenja rokavic si v sklopu »rahljanja« brez sence dvoma zasluži absolutno prioriteto.