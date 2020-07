O samostalniku janšizem

V zadnjem času je v medijih, elektronskih in pisnih, tudi v Delu, veliko polemik o plakatih, ki se pojavljajo na petkovih protivladnih protestnih shodih. Gre za napise kot Ubij Janšo in druge podobne. Pozivanje k ubijanju – v tem primeru predsednika vlade Janše – je vsekakor nedopustno in obsojanja vredno, je nestrpno in kontraproduktivno, zato se ne bi smelo nikoli pojavljati na nobenih demonstracijah in proti nikomur.



Druga stvar pa je poziv »smrt janšizmu«. Janšizem je samostalnik, kot so fašizem, nacizem, komunizem, stalinizem in podobno – gre za različne politične ideologije.



Menim, da protestniki z janšizmom mislijo na ideologijo, ki nam jo vsiljuje predsednik trenutne vlade J. Janša in ki vsebuje mnogo elementov fašizma, klerofašizma in nacizma, ki nam je v preteklosti storil že mnogo gorja. Ti elementi so bili že mnogokrat naštevani, zato jih ne bom ponavljal. Poleg teh se J. Janša vseskozi zelo trudi, da bi partizanom med drugo svetovno vojno odvzel osvoboditeljske zasluge in le-te pripisal kolaborantom z okupatorjem. Tudi zasluge za osamosvojitev Slovenije leta 1991 pripisuje predvsem sebi in nekaterim svojim, ki jih v času svojih vladanj lepo nagrajuje. Hitre menjave svojih na vidnejše položaje – kar je, roko na srce, lastno vsem novim vladam in po svoje tudi razumljivo – potem nejasnosti, korupcija in okoriščanje na račun nesreče s koronavirusom, kar se še dokazuje, skrb mladih za svojo prihodnost, velika brezposelnost, ki je gotovo tudi posledica letošnje svetovne pandemije covida, neposrečena in nelegitimna trenutna koalicija, avtokratsko vladanje Janše ...



Vse našteto in še marsikaj povzroča pri ljudeh strah, nelagodje in skrb, zato gredo na cesto, da izrazijo svoje nestrinjanje. In prav imajo!