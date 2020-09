Ob 160. obletnici rojstva Huga Wolfa

V nedeljo, 30. avgusta, smo na drugem programu RTV Slovenija lahko spremljali kulturno slovesnost ob 160. obletnici rojstva slovenskega skladatelja Huga Wolfa.



Ob gledanju in poslušanju koncerta naših odličnih glasbenikov, simfonikov RTV Slovenija, izvrstne solistke, kolegice Nuške Drašček Rojko, in temperamentnega maestra Simona Krečiča, pa si ne morem kaj, da ne bi opozoril na dve neprijetni dejstvi, ki sta mi večer nekako pokvarili.



Najbolj me boli in moti, da ustvarjalci koncerta ob obletnici slovenskega skladatelja niso v program vključili del slovenskih skladateljev (razen Wolfa, seveda). Ne bom ugibal, kaj je razlog takšne odločitve kreatorjev koncerta, nedvomno pa lahko rečem, da se kaj takega ob podobni obletnici njihovega glasbenika ne bi moglo zgoditi nikjer na svetu, razen morda tam, kjer je narodna zavest tako na psu kot pri nas.



Druga zadeva je govor predsednika Boruta Pahorja, ki ga je začel s sledečimi besedami: »Spoštovani gospod župan, dame in gospodje. Hugo Wolf se verjetno ni imel za Slovenca … Tak je bil svet tod okoli, ko se je Hugo Wolf v Slovenj Gradcu rodil nemškemu očetu in slovenski materi (…).« Prosim?!



Gospod predsednik, lepo bi bilo, če bi si vsaj malce prebrali, kaj v Wikipediji piše o slovenskem skladatelju Hugu Wolfu. Tam je napisano sledeče: »Oba starša (Katherina Orehovnik in Philipp Wolf) sta imela slovenske prednike. Hkrati s širjenjem usnjarske obrti in vzpenjanjem po družbeni lestvici so doživljali tedaj običajen proces ponemčevanja. Volki, kakor so se pisali do prihoda v Slovenj Gradec, so se v pretežno nemški tržni naselbini lažje uveljavili s priimkom Wolf.«



Torej to, da se morda sam zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ni imel za Slovenca, ne pomeni, da ni bil Slovenec. Že desetletja bijemo boj z nemško govorečim svetom, ki oporeka slovenskemu poreklu Huga Wolfa, potem pa tole. Meni se zdi to vse skupaj precej žalostno.