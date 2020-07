Odprto pisanje ministru za kulturo o RTV-prispevku

Iz medijev je izvedeti, da boste del sredstev, ki jih zdaj prejema RTV SLO iz naročnin (prispevkov), prenesli na druge medije. Foto Voranc Vogel

Spoštovani minister za kulturo g. Vasko Simoniti, pišem vam zaradi zaskrbljenosti, kam nas vodite ministri sedanje vlade. Ne pričakujem niti odgovora niti pojasnila, ker še nisem zasledil odgovora politikov na javno postavljena vprašanja v pismih bralcev. (Vem, da nismo zanimivi kot volivci, da je naš doseg šibak in je vprašanje, ali naš glas sploh doseže za vaše pojme mlajšo generacijo.)Prvo vprašanje. Ali ima programski svetnik RTV SLO, znan predvsem kot sindikalist na Slovenskih železnicah in dolgoletni vplivni član SDS, nalogo, da pospeši odhod aktualnega direktorja RTV SLO g. Kadunca in pripomore k zmanjšanju vpliva RTV SLO na neuko prebivalstvo Slovenije? Podvprašanje: Kakšno izobrazbo ima g. Slavko Kmetič ter kakšne so njegove reference na kulturnem področju?Nasprotovali ste zvišanju prispevka za RTV SLO. Podpirate zmanjševanje sredstev za RTV SLO – po razlagah g. Kadunca za najmanj 13 milijonov evrov. RTV SLO brezplačno odvzemate tudi organizacijsko enoto oddajniki, v katero je vložila velik del lastnih sredstev. Brezplačni odvzem dela podjetja se mi zdi dejanje iz prejšnjega političnega sistema. Zdaj se vendar podjetja kupuje in prodaja! S tem odvzemate RTV SLO del materialne osnove za njeno delovanje.Iz medijev je izvedeti, da boste del sredstev, ki jih zdaj prejema RTV SLO iz naročnin (prispevkov), prenesli na druge medije. Vprašanje: Ali je predviden prenos teh sredstev na zasebne medije? Moram priznati, da ne vem, kateri mediji, razen RTV SLO, so državni. Morda Planet TV – siol.net, v katerega je Telekom po posredovanju politike vložil več deset milijonov evrov? Ves čas je ustvarjal enormno izgubo, kar so občutili tudi lastniki Telekomovih delnic. Nič v zvezi s tem ni jasno, razen da je bil ustanovljen v času Janševe vlade.Ob sprejetju nove zakonodaje bi se moral minister za kulturo opredeliti, kateri mediji bodo dobili sredstva iz RTV-prispevka. Transparenten način podpiranja določenih medijev? Trenutno so najaktualnejši mediji v delni ali popolni lasti madžarskih podjetnikov. Ali je mogoče, da bo del sredstev, ki jih boste odvzeli RTV SLO, dobila, na primer, Nova TV24, ne glede na to, ali se bo združila s TV Planet ali ne – morda skupaj z novim madžarskim lastnikom Planeta TV?Moja pripomba: če bo en sam evro iz prispevka za RTV SLO pripadel Novi 24TV ali kateri drugi tuji medijski hiši, se bom pridružil nastajajoči civilni iniciativi, ki bo izrazila državljansko neposlušnost z neplačevanjem članarine – prispevkov za RTV SLO.Vas, gospod minister, bom imel za odgovorno osebo v vladi, če bo speljala del naših prispevkov za RTV SLO k tujcem. Če bo nacionalna televizija zaradi vladnih manipulacij oslabljena in ne bo mogla več ustvarjati nacionalnih programov vsaj v dosedanji kakovosti in količini ali če bo posledično uničena, bom vaše delo dojel kot nacionalno izdajstvo oziroma kolaboracijo s tujci proti lastnemu narodu.