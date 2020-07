Odziv na predlagane spremembe zakona o RTV Slovenija

Nič več se ne prikriva in slepomiši, tokrat gre za dokončno in zares. Ne pomnimo tako neposrednega napada in poskusa uniformiranja javnega servisa RTV SLO in njegove umestitve med glasila vladajoče stranke, kot ga prinašajo do zdaj znane dopolnitve zakona o RTV SLO.



Jedro sprememb predstavljata izločitev enote Oddajniki in zveze iz sistema RTV Slovenija ter sprememba načina delitve RTV-prispevka, ki bi sofinanciral tudi druge medije in STA. V obrazložitvi spremembe 2. člena zakona beremo: »Z novo ureditvijo se RTV-prispevek namenja tudi za druge dejavnosti, in sicer za financiranje in uresničevanje javnega interesa na področju medijev v skladu z ZMed (5 odstotkov RTV-prispevka) in za financiranje javne službe STA (3 odstotke RTV-prispevka).«



Namera o načinu delitve sredstev, pridobljenih z RTV-prispevkom, podira enega od osnovnih postulatov javnega servisa, in sicer njegovo stabilno in od sedanje oblasti neodvisno financiranje. V trenutku, ko bi se to realiziralo, postane besedna zveza »služenje javnosti« prazna fraza medijskega besednjaka države – in največji prispevek prihodnje RTV bo le še v njenem udinjanju vladajoči garnituri. Če pobliže pogledamo nameravane spremembe, lahko podoben način financiranja nacionalne tiskovne agencije najdemo na Poljskem in Madžarskem, kar nas utrjuje v prepričanju, da gre za še eno rešitev piscev zakona, ki izhaja iz simpatiziranja te vlade z Višegrajsko skupino in vodenja celotne države iz zahoda na vzhod.



Prvi odstavek 4. člena predlaganih sprememb pravi: »Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona ustanovi gospodarsko družbo Oddajniki in zveze d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: družba), ki je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije.«



Izločitev Oddajnikov in zvez iz sistema RTV SLO je naslednji vrhunski domislek Simonitijevega ministrstva, saj dodatno slabi materialno podstat javnega servisa, pri tej nameri pa ne gre za nič drugega, kot da nameravajo svojim kadrom zagotoviti nekaj dobro plačanih foteljev (namerno izpuščam delovnih mest), saj je sistem oddajnikov in zvez po izvedeni digitalizaciji omrežja, v katerega je RTV SLO investirala nekaj deset milijonov lastnih sredstev, dobro utečena delovna organizacija, ki jo je hiša razvijala z namenom krepitve finančne neodvisnosti, zdaj pa je nekdo v njej prepoznal prinašalca »zlatih jajc«, ki si ga velja politično podjarmiti.



Kot se pri takšnih »rabotah« spodobi, bo predlog po vsej verjetnosti prinesel tudi kakšne bonbončke za lojalne zaposlene, vrsta kadrov pa se bo usmerila proti izhodnim vratom ne glede na njihove kompetence in kreativen potencial. Glede na nameravano finančno slabitev RTV SLO ocenjujemo, da bo treba zmanjšati število zaposlenih za najmanj 600, to pa bo precej vplivalo na produkcijo in kakovost vsebin javnega medijskega servisa, vsi napori v smeri razvoja in posodobitve medijskega servisa in njegovega delovanja pa bodo propadli.



Predlagane spremembe pa verjetno ne bodo zadnji korak v vojni vlade proti RTV Slovenija. V nekih prihodnjih prehodnih določbah, ko se bo javnost že utrudila od branja besedil zakonskih sprememb, si bo vladajoča stranka zagotovila tudi enostaven kadrovski prevzem RTV Slovenija in v tistem trenutku bo javni medijski servis postal JJ-medijski servis.



Spoštovani somišljeniki Gibanja za javno in neodvisno RTV Slovenijo, sodelavci RTV Slovenija, petkovi protestniki, kulturniki, strokovnjaki, mediji in vsi dobro misleči državljani, ki vam ni vseeno za usodo javnega servisa RTV Slovenija: zadnji čas je, da se upremo tako brutalnemu in »sovražnemu«« prevzemanju našega medija in to jasno sporočimo vladajoči garnituri.



Še posebej apeliramo tudi na »pridružene« člane vladajoče koalicije, saj je zadnji čas, da spregledajo sebične namene stranke SDS in trajnih posledic, ki jih bodo ti nameni imeli za celotno družbo (tudi zanje) in da se umaknejo iz te umazane rabote.