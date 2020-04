Okoli naše kokoši nenehno frči perje

Narava številne vsebine že podaja z obliko svojih snovi. Najbolj znani so mnogovrstni naravni kristali. Njihova vrednost je že v zunanji obliki.



Tudi v politiki se izraža ta njen značaj. Slovenija ima, na primer, obliko kokoši. In vsi se strinjamo, da se Slovenija v politiki vedno vede kot kokoš.



Hrvaška država ima obliko U, zato ima uporniško-napadalni značaj. Če ostanem pri naših sosedah, opazimo, da ima Italija brez dvoma obliko škornja. Tudi glede tega se vsi strinjamo, da je njihov škorenj že večkrat prestopil njihove meje, a je vedno odkorakal tudi nazaj. Tudi severna soseda Avstrija je pogosto izkoriščala svojo obliko kačjega pastirja (helikopterja) in preletavala Balkan. Madžarski balon se je že potrdil v zgodovini. Torej so vse naravne oblike zelo pomembne.



A nas mora skrbeti predvsem Slovenija, ki je na sredini vseh naštetih držav, torej tarča. Kaj je tarča, čemu služi? V tarčo bo streljal vsakdo, naj bo za šalo ali zares. Če je pri tem tarča še kokoš, bo streljal tudi zaradi frčanja njenega perja.



In zdaj smo pri jedru. Slovenski kokoši nenehno frči perje zaradi notranjih političnih obračunavanj. V svoji politični zgodovini še ni znesla jajca, iz katerega bi pokukal bodoči petelin, vreden imena petelin. Morda kakšen kilavi petelinček, vendar ne petelin, ki bi zakikirikal tako, da bi se ga slišalo doma in v tujini.



Tuji petelini so pri nas že kikirikali, zdaj čakamo na domačega. Toda od domačega ravsanja ne moremo pričakovati drugega kot gnila jajca, klopotce. Po kmečki navadi bo treba po jajca iti drugam. Slovenijo lahko rešijo samo jajca iz Rusije ali Kitajske.



Drage domače kokoške! Ne šopirite se samo v domačem razbrskanem peskovniku, kot je del Piranskega zaliva, začnite tudi razmišljati.