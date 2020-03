Para quien? Para quien? Para Assange … libre!*

Ne vedel bi, a vendar vem, da Julian Assange že čaka na duhovno in fizično »osvoboditev«. Da ga obranijo nizkotnih obdolžitev, da zaživi v drugi »eksistenci«, v iz-bitju v novo, nepričakovano, prenovljeno, »nezadržno« Bitje, ko mu bo še in že dovoljeno objaviti in proglasiti nove in vedno prepričljive temeljne resnice.



Ne vedel bi, a vendar vem, da bo ponovno – vedno znova – zaživel v (nekem) svetu brez »zadržkov« in obsodb in obdolžitev. Z neznosno voljo-do-moči, ki mu bo dala s(i)lo po vnovičnem razkrivanju neznanske podlosti in uničujoče sle »ponižne« množice vladarjev in vladajočih, ki nam krojijo naše Bitje od rojstva pa do (lastne) smrti. Uničujoča sla ob-račanja in spre-ne-vedanja ob vsakem, še tako nedolžnem vzgibu našega: človeškega iskanja vednosti o svetu in o potrebah vsakokratnega pristajanja-in-nehanja, ki nas določa v vsakdanjem in banalnem »doživetju«, v hotenem in nehotenem sprejemanju & odklanjanju osnovnih, temeljnih resnic za preživetje.



Ne vedel bi, a vendar vem, da Julian Assange že ve za svojo in za usodo Drugih in Drugačnih, ko vedno znova išče pot in razrešitev, ko se odloča »za« in »proti«, ko osvobojen prihaja vedno znova v naš zavestni krog prevar in sramotitev našega razumnega (kot bonum mentis) presojanja o sreči in ne-sreči. Ki nam je dana stoti dan njegove nove in prenovljene od-ločitve za Pravo in Pravico, ki bi ga »pahnila« v dosmrtno pra- in preživetje in v nerazumno, nerazumljivo »stanje« za pregon, ki v sodobnem svetu nima primerjave.



Ne vedel bi, a vendar vem, da ga politični in ekonomski Kapital do »smrtnosti« njegove smrtnosti zavrača, cinično, zločinsko, brez vsakega razloga, ki je v resnici razlog neskončnega kolesja neznosne planetarne proizvodnje. Zavrača v imenu kapitalske podlosti resnic, ki jih Assange razkriva in zavrača v imenu posameznega individuuma in celotne družbe, v imenu vsakokratnih državljanov, v imenu stare in bodoče nepristranskosti rodov, ki ga prav vsi »podpirajo« v zagovoru njegovih raz-svetlitev in strganih zaves ter vlažnih, ponikljanih tančic s trupla pokvarjene in prevarantske politične elite. Ne vedel bi, a vendar vem, da bo Assange ponovno stopil pred-se in pred nas z obljubo po pravični osvetlitvi tajnih dokumentov in prikrivanih arhivov, ki so zakopani – skriti – v političnih in gospodarskih sefih.



Ne vedel bi, a vendar vem, da moč »resnice« vedno, vedno znova zmaga in zmaguje (ne)potvorjenost realnih dejstev, ki grozijo, ki ogrožajo naš svet z zrcali in od-nosnostjo prevare. Ne vedel bi, a vendar vem … zato ponovno vprašam vse človeške »stvore«: Za koga? In za koga? Za Juliana, za Assangea … Libre!



P. S.: Da daj vas, bog, bo drugi ljubil. (Puškin)



*Za koga? Za koga? Za Assangea … Svoboda!