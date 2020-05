Pismo predsedniku države o vardah

Spoštovani gospod predsednik, v državi, v kateri po obmejnih območjih patruljirajo v maskirna oblačila oblečeni civilisti (nekakšne vaške straže ali varde), se urijo z (za zdaj) umetnim orožjem, se zberejo z namenom ustrahovanja policije (da, gospod predsednik, nedeljski obisk vardistov na policijski postaji v Slovenski Bistrici je bil čisto ustrahovanje in ne poizvedovanje, kakor pravijo vardisti), torej v takšni državi se jaz kot državljan ne počutim varnega. In gotovo nisem edini.



Pojav vard in njihova dejavnost preveč spominjata na strankarsko vojsko v nastajanju, na rjavosrajčnike v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja. Vsi vemo, kakšen proces se je takrat začel in kako se je končal.



Pozivam vas, da reagirate, da se odzovete in s svojo avtoriteto daste državljanom občutek, da živijo v državi, v kateri ni dovoljeno vsakomur vzeti v roke vzvodov, ki jih ima država.