Pismo zunanjega ministra Logarja

Sramotno pismo, ki ga je zunanji minister Anže Logar poslal evropski komisiji v Bruselj o »krivosodju« v Sloveniji, je le še ena od siceršnjih nesprejemljivih potez ministra in stranke SDS.



Že v preteklosti je Janez Janša tožaril Slovenijo v tujini, kar niti ne preseneča, saj je to v skladu z njegovim stališčem do vseh drugače mislečih.



Sedanje naravnost pobalinsko vedenje ministra, ki navsezadnje razmer v pravosodju niti dobro ne pozna, še pred tem pa pismo, ki napada neodvisnost slovenskih medijev – in se je minister Logar z njim povsem strinjal –, pa presegata mejo, ko bi morali koalicijski partnerji udariti po mizi in sodelovanju v takšni vladi dati slovo.



A to se ni in se verjetno tudi ne bo zgodilo. Počivalšku, Pivčevi in njunima strankama z že zapravljenim renomejem je preveč do trenutne »slave« in dobrih plač, da bi se zoperstavili takšnemu sramotnemu ravnanju.



Zunanja politika ni namenjena neznačajnemu tožarjenju lastne države v tujini. Probleme in nesoglasja je treba reševati v domačem okolju. Ravnanje Logarja zato presega vse razumne meje.