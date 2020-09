Pobuda je »demokratična«, prišla je od državljana Slavka Pukšiča iz Ljubljane v pismu bralca Pobuda za prostovoljno povišanje RTV-prispevka (Delo, 28. avgusta, stran 7).Iz izkušenj uvajanja takih idej vidim na kupe pomislekov, slovenskega cincanja na vseh ravneh, ogromnih administrativnih ovir … In čez čas pozabe. Če pa naj pobuda dobi kaj veljave v realnosti, menim, da jo je treba narediti »tehnično« izvedljivo tako, da bodo pripravljeni za dvig plačila lahko to storili s položnico.Tudi sam ne bom pisal ali na pošti naročal nove položnice, zato predlagam, da RTV pošlje enkrat hkrati po dve izpolnjeni položnici z zneskoma 12,75 evra in 15 evrov ter primernim pojasnilom.Tisti, ki bi plačali 15 evrov, bi jim TV-prispevek v tem znesku pošiljali do preklica.