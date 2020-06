Pod naslovom Janez Janša ponuja »partnerstvo za razvoj« (Delo, 29. maja, stran 2) smo lahko med drugim prebrali, da je opozicija razen SNS proti sklenitvi omenjenega sporazuma, ki se mi zdi glede na prihodnje težke naloge smiseln, ne glede na to, kaj si kdo misli o premieru Janši.Upoštevati je treba predvsem, kdaj in kako v interesu Slovenije realizirati zahtevne zadeve, ne pa v tem času razmišljati o predčasnih volitvah, za kar se sodeč po napisanem predvsem zavzemata bivši predsednik vlade Marjan Šarec in nova (verjetno začasno) izvoljena predsednica stranke SD Tanja Fajon. Mimogrede – težko si predstavljam učinkovito vodenje stranke iz Bruslja, čeprav imam nasploh dobro mnenje o njej.Zdaj ni čas za predčasne volitve, pač pa za strnitev vrst za učinkovito realizacijo nalog, ki jih je za vsaj začasno ustavitev pandemije sprejela sedanja vlada, ki si je praviloma bolj ali manj enotno prizadevala za boj proti pandemiji, za kar ji gre zahvala.Oba omenjena, ki si prizadevata za predčasne volitve, se motita, če mislita, da bosta dobila toliko glasov, da bo Fajonova Iahko uspešno kandidirala za predsednico vlade, kakor razmišlja pretirano optimistični Dejan Židan. Počakajmo na redne volitve, ki bodo kmalu, do tedaj pa si složno prizadevajmo, da bomo še pred rednimi volitvami postorili vsaj najnujnejše naloge.